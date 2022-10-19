إندونيسيا تعلن وفاة 99 طفلاً بسبب القصور الكلوي الحاد هذا العام

ممرضة إندونيسيّة (أ ف ب).

قال المتحدث بإسم وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأربعاء إن ما يقارب 100 طفل لقوا حتفهم في البلاد بسبب القصور الكلوي الحاد هذا العام.

وأضاف المتحدث في تصريح للصحفيين أن المسؤولين حدّدوا 206 إصابات بهذه الحالة المرضية حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، مع تسجيل 99 وفاة.

جاء ذلك بعدما قال مسؤولون في قطاع الصحة في جامبيا إن حوالي 70 طفلاً توفوا بسبب القصور الكلوي الحاد بعد تناول شراب من الباراسيتامول يباع محلياً ويستخدم لعلاج الحمى.