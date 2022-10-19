هلع على متن طائرة لـ«يونايتد إيرلاينز» في نيوجيرزي بسبب ثعبان

أثار ظهور مفاجئ لثعبان حي على متن طائرة لشركة «يونايتد إيرلاينز» في الولايات المتحدة اضطراباً بين ركاب درجة رجال الأعمال في نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيوجيرزي.

فقد ظهر الزاحف المتسلل، الذي تبين أنه من ثعابين الرباط غير المؤذية، على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا بعد وقت قصير من هبوطها بعد ظهر يوم الإثنين في مطار «نيوارك ليبيرتي» الدولي، وفقاً لهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي.

وقال أحد الركاب لقناة «نيوز 12 نيوجيرزي» المحلية أنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الموانئ شيريل آن ألبيز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار وأفراد من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان، الذي أطلق لاحقاً في البرية.

وأضافت أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار وغادرت الطائرة نيوارك في وقت لاحق.