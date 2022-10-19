توجيه مهم من وزير التنمية المحلية بشأن القضية السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية، وتضعها في مقدمة أولويات جميع أجهزة الدولة، لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني وبما يتناسب مع موارد الدولة، ولينعكس إيجابيًّا على عجلة التنمية.

وأشار آمنة إلى جهود الوزارة لتفعيل الأنشطة التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، والتي تم إنشاؤها من خلال "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" لدعم الشراكات المحلية، ورصد المشكلات ذات الصلة بأبعاد القضية السكانية ومحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وحلها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات والمجتمع المدني.

ووجه آمنة المحافظين بضرورة مشاركة وحدات السكان في اجتماعات المجالس التنفيذية للمحافظات، لمناقشة خططها وإنجازاتها، وتذليل العقبات، وحل المشكلات التي يعانيها أبناء المحافظات، أو تنفيذ أية مبادرات من خلال التشبيك مع مديريات الخدمات المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لكل محافظة، مع تشجيع وتحفيز المتميزين من منسقي السكان مقابل ما يبذلونه من جهد، بجانب عملهم الأصلي، في سبيل رصد المشكلات والتنسيق بين شركاء العمل سعيًا لحلها، ومتابعة ما يتم من أنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وكلف وزير التنمية المحلية وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة فاطمة الزهراء جيل، بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات؛ لرصد المشكلات التي يعانيها أبناء المحافظات، وأبرزها ارتفاع نسب التسرب من التعليم والأمية والبطالة.. وغيرها، والوقوف على أسبابها وتحديد الأولويات ومناطق التدخل الفوري من خلال العرض على السلطة المختصة لاتخاذ أنسب الحلول للمشكلة المرصودة.

ووجه الوزير بتنظيم قوافل سكانية، تحت إشراف مباشر من المحافظين؛ للمساهمة في تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظات من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم وحصر أبرز النتائج، ورفعها إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة التزام المحافظات بمحاور الاستراتيجية السكانية وتحديد أفضل الممارسات وتعميمها على المحافظات ذات الظروف المتشابهة.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الجيد للوحدات السكانية مع مديريات الصحة في ما يخص برامج تنظيم الأسرة وتقديم كل التسهيلات للوصول إلى جميع المنتفعات في المراكز والقرى، وتفعيل دور الرائدات الريفيات للعمل على رفع الوعي وزيادة نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب؛ مما ينعكس على توازن معدلات النمو السكاني والاقتصادي بالمحافظات، مشددًا على أهمية التوسع في تنظيم برامج محو الأمية وتعليم الكبار وفتح المزيد من الفصول من خلال التعاون مع كل الجهات ذات الصلة ومنها الجامعات للاستفادة من الطلبة في القضاء على الأمية والتنسيق مع برنامج قيم وحياة لنشر القيم بين الشباب والتلاميذ بالمدارس وبث القيم الإيجابية تجاه السلوك الإنجابي والصحة الإنجابية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة ببناء قدرات العاملين في وحدات السكان بالمحافظات وتنمية مهاراتهم الوظيفية؛ بما ينعكس على تنفيذ خطط وبرامج التنمية المحلية وفقًا للرؤى التنموية التي وضعت من أجلها، موضحًا أن الخطة التدريبية الحالية للمحليات، تتضمن 5 دورات تدريبية تتعلق بالقضية السكانية؛ منها دورة متقدمة تم تنفيذها في شهر أغسطس الماضي لإعداد مدربين TOT متخصصين في مجال السياسات السكانية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحسين جودة حياة الأسر المصرية، للعمل كمدربين بالمراكز التدريبية بالمحافظات، لتدريب العاملين في مجال القضية السكانية لا مركزيًّا، مؤكدًا أن الوزارة ستنفذ خلال الفترة المقبلة 4 دورات تتعلق بديناميكيات السكان، وإعداد تقارير المتابعة والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطة السكانية والمشاركة المجتمعية والتقديرات السكانية.

ولفت آمنة إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة، تقوم بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات بتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم؛ بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج للملف السكاني، كما تعاونت الوزارة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وتم تدريب مراكز معلومات المحافظات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، كما تم عمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة، وإعداد دليل المتابعة والرصد لدعم فريق العمل السكاني على متابعة خطة كل محافظة سنويًّا، مع دعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

وأضاف آمنة أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية؛ ومنها مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية"، لافتًا إلى أن بعض محافظات قامت بعمل مبادرات محلية مثل (خلفتك مسؤوليتك- احسبها صح) بالجيزة، و (الخلفة مسؤولية- شارك في التنمية) بالبحيرة؛ بهدف تثقيف الشباب والتعرف على فرص التمويل والتدريب، وتنفيذ ندوات توعوية بالقضايا السكانية، وقوافل سكانية لخدمة المراكز والقرى، وإجراء حوار مجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين بالقضية، مع تدريب السيدات والشباب على بعض الحرف التراثية والبيئية واليدوية، وتوفير قروض من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك، وكل مصادر التمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتسويق منتجاتها من خلال المعارض التقليدية ومن خلال منصة "أيادٍ مصر" التي أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني لهذه الحرف.