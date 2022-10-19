الرئيس السيسي يشهد افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- أ ش أ:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، حفل افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ.. وحضر الحفل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعد إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.​