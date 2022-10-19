لا يحتاج صيانة.. الحكومة: عداد مياه جديد يعمل بالموجات فوق الصوتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ لمتابعة خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، وموقف المشروعات القومية المشاركة في تنفيذها، وذلك بحضور اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس عبد الرحمن عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسئولي الهيئة.

وبحسب بيان صحفي، أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على دور الهيئة العربية للتصنيع، المحوري في قطاع الصناعة الوطنية، بإعتبارها صرحا صناعيا وتكنولوجيا كبيرا، ومن أهم الكيانات الصناعية التى من شأنها أن تسهم في تطوير الإنتاج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية، مشيراً إلى دورها الرئيسي أيضاً فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية التى تتبناها الدولة خلال هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، عرضاً متكاملاً حول خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً فى مستهله أن الهيئة تستهدف التطوير المستمر، وإضافة مختلف التقنيات الحديثة فى خطوط الإنتاج، طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا الصدد، هذا إلى جانب استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات البحثية بالدولة وخارجها، مع الالتزام بالدور المجتمعي للهيئة في مختلف المجالات المٌمكنة، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ العديد من برامج التدريب، والتأهيل، ورعاية الإبتكارات، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدور الاجتماعي، لافتاً كذلك إلى اهتمام الهيئة بتعميق القاعدة الصناعية، تعظيما لدورها وإمكانياتها المتنوعة للخدمات الصناعية المتكاملة، وذلك اعتماداً على مجموعة من الأٌسس العلمية والفنية والاقتصادية السليمة، تحقيقا لسياسات وبرامج ومشروعات الدولة الإستراتيجية والمستقبلية.

وعن موقف إنتاج العدادات، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أنه بالتعاون مع إحدي الشركات الألمانية، جار إنتاج عداد المياه الذكى الذي يعمل بتكنولوجيا الموجات فوق الصوتية، ويتميز بعدم احتياجه للصيانة، أوالمعايرة، مع قيامه بسرعة تجميع البيانات والحساب الدقيق للاستهلاك، وتحديد أماكن التسريب بدقة، لافتا كذلك إلى إنتاج 79 ألف عداد مزود بوحدة فصل وتشغيل التيار الكهربائي لأعمدة إنارة الشوارع، وقدرة هذا العداد على تشغيل عدد 40 عمود إنارة، مضيفاً أنه تم تطوير العداد ببرامج تشغيل تسمح بنقل بيانات التشغيل إلى غرفة العمليات المركزية.

وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، إلى أن خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، تتضمن ما يتعلق بتحديث وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا ما يتعلق بتأهيل العنصر البشري، موضحاً أنه فيما يتعلق بتحديث وتطوير خطوط الإنتاج، فهناك مجموعة من المشروعات التى تم تنفيذها فى هذا الإطار، منها تطوير مصنع الإلكترونيات، والذي شهد عددا من أعمال التطوير، منها إحلال أحد خطوط تجميع المكونات السطحية بأحدث خط من شركة "فوجى اليابانية" طبقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، يتميز بالقدرة على تجميع كافة المكونات الدقيقة (متناهية الصغر)، وتحديث الإمكانيات التكنولوجية البحثية بأحدث ماكينة تصنيع الكروت الإلكترونية المطبوعة متعددة الطبقات من شركة "LPKF" الألمانية، إلى جانب التعاون في مجال إنتاج أجهزة الحاسب الشخصي والتابلت والتليفون المحمول، وتجهيز عدد 4 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 700 ألف جهاز / سنة.