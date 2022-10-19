الطماطم تقفز.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات بين 25 قرشا و3.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة 3.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

البلح الزغلول بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و10 جنيهات.