الرئيس السيسي يصل إلى مقر افتتاح مصنع "الرمال السوداء" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- أ ش أ:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويعد مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويمثل إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.​