بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.​