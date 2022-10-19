تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما ارتفع سعر بيع الدينار البحريني.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 61.12 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الريال السعودي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 50.72 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الريال القطري: 5.03 جنيه للشراء، و5.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 27.30 جنيه للشراء، و27.76 جنيه للبيع.