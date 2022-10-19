إصابة طفل في حريق مخبز بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طفل بحروق، اليوم الأربعاء، في حريق اندلع في مخبز بطما شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصاب للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما بنشوب حريق بمخبز سياحي دائرة المركز، وتبين نشوب الحريق بمخبز سياحي ملك "محمد. ع" 38 عامًا، عامل، جرت السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة "أدهم. ش" 13 عامًا، ويقيم بذات الناحية بحروق بالوجه من الدرجة الثانية، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي "تصادف تواجده أمام المخبز".

أفاد مالك المخبز ووالد المصاب بمضمون ما تقدم وأرجع الأول سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق عداد كهرباء، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.