انت الان تتابع خبر الناتو يتخذ قراراً يخص الطائرات المسيرة في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيزود أوكرانيا في الأيام المقبلة بمنظومات دفاعٍ مضادة للطائرات المسيرة. وأضاف ستولتنبرغ أن تسليم هذه المنظومات يهدف لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة الطائرات المسيرة، بما فيها الطائرات الإيرانية التي تزعم أوكرانيا والغرب أن روسيا تستخدمها.



وأشار ستولتنبرغ إلى أن أهم شيء يمكن فعله لأوكرانيا، هو تنفيذ ما وعد به الحلفاء، وتسليم المزيد من منظومات الدفاع الجوي. وأشار ستولتنبرغ إلى أن أهم شيء يمكن فعله لأوكرانيا، هو تنفيذ ما وعد به الحلفاء، وتسليم المزيد من منظومات الدفاع الجوي. التصدي للمسيرات الروسية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب الغرب بتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للضربات الروسية.

وقد كشف البنتاغون أن الإدارة الأميركية تتوقع نقل أول أنظمة صواريخ "ناسامز" NASAMS المضادة للطائرات إلى كييف في الأسابيع المقبلة.

فمع استمرار القصف الصاروخي على العاصمة كييف ومدن أخرى، تسعى السلطات الأوكرانية إلى الحصول مضادات جوية كافية لحماية أجوائها.