انت الان تتابع خبر علاء بتي يكشف كواليس برنامج "رحال"..وفي حياته اليوميّة "لا أحبّ المخاطرة أو الجهد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علاء بتي، اسمٌ لمع في عالم الإعلام المرئي وأثبت نفسه كمقدم برامج وإعلامي عراقي ناجح خاصة بعد برنامج "رحال" الذي يبثّ على شاشة السومرية.

وحاز علاء على العديد من الجوائز التكريميّة من جهات عراقيّة ودوليّة للتأكيد على نجاح برنامجه من جميع النواحي: فكرته الاستثنائيّة، وصورته الجميلة، وإخراجه الراقي ومضمونه السياحيّ العميق.

"رحال".. فكرة ابداعيّة

برنامج "رحال" الذي يبثّ على شاشة السومرية، ذو فكرة ابداعيّة، حيث يقوم علاء بتي بزيارة الأماكن في العراق. ويساعد هذا البرنامج على تنشيط القطاع السياحيّ العراقيّ. فيقوم فريق العمل على إظهار الأماكن الجميلة، على سبيل المثال، في الحلقة 23 من الموسم الثالث، جال علاء في مدينة الرمادي، وعرّف المشاهدين على أقدم حصان في العراق وعلى التمور العراقيّة. ولاقت هذه الحلقة تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي حديث مع الإعلامي علاء بتي، أكّد أنّ دائماً الحلقات التّي يحبّها المشاهد هي التّي تكون من تراث وحرف العراقيين. وأضاف: " مع الأسف 95% منها انقرضت ورغم هذا أنا أبحث بجهد كبير عن هذه المواضيع لكي أقدمها للمشاهد."

برنامج "رحال".. يتصدر أفضل البرامج العراقيّة

وعن سبب نجاح البرنامج، شدّد علاء على أنّ الحبّ والإخلاص لهذا البرنامج هو السرّ الأساسي للنجاح. وقال:" والعوامل كثيرة منها دعم وتشجيع إدارة السومريّة والقاعدة الجماهريّة التّي يمتلكها رحال يضعنا بمسؤولية كبيرة لتقديم أفضل المواضيع والقصص التّي تكون قريبة من كلّ مواطن عراقي ."

وأضاف:" والجميل في برنامج "رحال" هو البحث المستمرّ عن القرى والأرياف أو المناطق التي تكون بعيدة عن وسائل الإعلام ولا انسى الجهد والتعب والمخاطرة بالوصول الى هذه المناطق وأهم من ذلك العفويّة وطريقة تقديم البرنامج لها دور أساسي في نجاح البرنامج.

وأشار علاء إلى أنّ بعض القنوات حاولت سرقة فكرة البرنامج. فقال:" ولا أنسى كثرة القنوات التي حاولت ولا زالت تحاول سرقة الفكرة أو طريقة التقديم لكنّها تصبّ في مصلحة البرنامج، هذا ما أسمعه دائماً من المتابعين في كل مكان."

وعن حصوله على العديد من الجوائز المحليّة والدوليّة، عبّر بتي عن سعادته وأنّه ذاق طعم النجاح وأصبح يفتخر بسماعه الكلام الجميل من قبل نقّاد وعمالقة الفنّ العراقيّ.

كواليس البرنامج

أشار علاء بتي إلى أنّ البرنامج مدّته ساعة واحدة لكنّ العمل على إنتاج هذه الساعة يستغرق من 24 إلى 48 ساعة يكون الراحة فيها فقط ليلاً. أمّا الحلقات الدوليّة تستغرق أكثر من 8 أيّام تصوير، أمّا من ناحية اختيار المناطق والمواضيع والتنسيق يكون مع الدليل السياحيّ والجهات الأمنية، فيكون متعب وصعب في بعض الأحيان، لأنّ "رحال" له قالب مميّز ويجب أنّ يكون اختيار المناطق والمواضيع دقيقة.

وعن المواقف الصعبة أثناء التصوير، استذكر حادثة الغرق في شرم الشيخ، فخلعت يده اليمنى، وفقدت كاميرا التصوير تحت الماء، فاستمرّ البحث عنها ساعات طويلة حتّى تمّ العثور عليها بواسطة غواص مصري.

وأكّد أنّ هذه المواقف جعلته أكثر إصراراً وحبّ لاستمراريّة البرنامج لأنّها ذكريات جميلة. وأشار إلى أنّه في حياته العاديّة لا يحبّ المخاطرة أو الجهد النفسي بعكس البرنامج.

وعن عودة برنامج "رحال" الدوليّ بعد انتهاء جائحة كورونا، قال علاء:" لعن الله كورونا التّي أوقفته لولاها لشاهدتم رحال في أبعد نقطة في العالم."

وصرّح أنّه توجد نيّة للعودة ولكنّه يحتاج بعض الوقت والتخطيط. وأكّد أنّ لا يزال يوجد في العراق مناطق وحضارات يجب تسليط الضوء عليها أولاً ومن ثمّ ينتقل إلى بلدان أخرى.

وكشف علاء بتّي أنّ لديه فكرة جديدة قويّة يحضر لها بعد برنامج "رحال"، وذلك بعد المسؤوليّة الكبيرة التّي وضعه فيها هذا البرنامج.

علاء بتي وعالم الموضة والأزياء

على الصعيد الشخصيّ، عبّر علاء بتي عن حبّه وإعجابه بعالم الموضة والأزياء، وقال "انا أعشق الموضة وفي طفولتي كنت أجمع أموالي التّي أحصل عليها من أهلي أو عملي في مرحلة الطفولة لكي أشتري بها أفضل وأجمل وأحدث الأزياء". وأشار إلى أنّه فتح متجر ألبسة باسمه في منطقة الكرادة.

وفي نهاية المقابلة، تحفّظ علاء عن الردّ حول حياته العاطفيّة وفضّل عدم الإجابة اذا كان مرتبطاً أو لا.