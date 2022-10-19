رسمياً.. الصحة تحسم موقف الممتنعين عن استلام التكليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

اعتمدت وزارة الصحة والسكان، قرارا يحدد موقف المكلفين الذين يمتنعون عن استلام التكليف لفترات طويلة.

وبحسب خطاب موجه من الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة إلى مديريات الشؤون الصحية، فإنه تمت الموافقة على رأي المستشار القانوني باللجنة العليا للتكليف، في شأن الامتناع عن استلام التكليف.

ويشمل الرأي القانوني: على الجهات المكلف عليها أفراد الفئات الطبية المخاطبة بقانون التكليف، مخاطبة الإدارة العامة للتكليف بعد 3 أشهر من تاريخ صدور قرار تكليف الفئات المشار إليها، متضمنا أسماء المكلفين الذين لم يتسلموا العمل خلال المدة المشار إليها، تمهيدا لعرض كل حالة على اللجنة العليا للتكليف؛ لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن سواء بإلغاء التكليف أو اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للاحتياج الفعلي للجهات وطبقا للعجز والزيادة بهذه الفئات.

وطالبت "حلمي" من المديريات بموافاتها بأسماء جميع الفئات المخاطبة بالتكليف، والذين لم يتسلموا العمل في المدة المقررة وهي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار تكليفهم.