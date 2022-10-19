مقاتلتان أمريكيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قرب ألاسكا



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):

قالت السلطات الأمريكية الثلاثاء إن مقاتلتين أمريكيتين اعترضتا قاذفتين روسيتين بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأوضحت أن طائرتين من طراز إف 16 تابعتين للقوات الجوية الأمريكية اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز (تي-95 بير إتش) لدى دخولهما منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية إنها "اكتشفت وتعقبت وحددت بشكل إيجابي واعترضت" القاذفتين الروسيتين.

وذكرت القيادة أن الطائرتين "بقيتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخلا المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي".

وقالت القيادة إنها لا ترى في النشاط الروسي تهديدا ولا استفزازا، مضيفة أنها تراقب بشكل روتيني تحركات الطائرات الأجنبية، وإذا لزم الأمر، ترافقها خارج منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا.