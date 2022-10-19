ستولتنبرج: الناتو سيرسل لأوكرانيا أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار



محمد اسماعيل - القاهرة - كييف-(أش أ):

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، أن الحلف سيوفر لأوكرانيا في المستقبل القريب أنظمة لمكافحة التهديدات الجديدة، وخاصة هجمات الطائرات بدون طيار على المدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال خطاب افتراضي ألقاه ستولتنبرج في منتدى السياسة الخارجية ببرلين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال ستولتنبرج "لا ينبغي لأي دولة أن تدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا، وهذه رسالة من حلف الناتو ومن الحلفاء ومن الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى".

وأضاف الأمين العام "الناتو سيرسل في الأيام المقبلة أنظمة مواجهة الطائرات بدون طيار، وكذلك المئات من أجهزة التشويش التي ستساعد الأوكرانيين على مواجهة هذا التهديد المحدد للطائرات بدون طيار، وخاصة الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي تسبب الآن الكثير من الأذى أو المعاناة لأوكرانيا، لذلك نحن نقدم ذلك في المستقبل القريب جدا".\

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ببيان ستولتنبرج بشأن خطط حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات بدون طيار في الأيام المقبلة.

وكتب كوليبا على حسابه بموقع المدونات المصغرة "تويتر": "أرحب ببيان ينس ستولتنبرج بشأن تخطيط الناتو لتسليم أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، فهذا ما ناقشناه وطلبناه، وبالنسبة لأوكرانيا فذلك يعني إنقاذ حياة أكثر وبنية تحتية للطاقة محمية بشكل أفضل".