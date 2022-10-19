تجنبًا للتعرض لغرامة.. 7 تأشيرات تحتاج باركود للسفر لأداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالبت وزارة الطيران المدني، الشركات المصرية والعربية، بعدم نقل معتمرين مصريين للأراضي المقدسة دون حصولهم على "باركود" صادر عن بوابة العمرة، تجنبًا للتعرض لغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

ونصت المادة الثانية، من قانون بوابة العمرة، رقم 72 لسنة 2021، بضرورة مراعاة القواعد المعمول بها في السعودية بشأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، على أن تسرى أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة.

ويرصد "الخليج 365" أنواع التأشيرات الخاضعة لقانون بوابة العمرة وتحتاج باركود للسفر، وذلك على النحو التالي:

1- تأشيرة العمرة.

2- التأشيرة السياحية.

3- تأشيرة زيارة الفعاليات.

4- تأشيرة زيارة المهرجانات.

5- تأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين.

6- تأشيرة زيارة المضيف.

7- تأشيرة الزيارة الشخصية.

وشددت وزارة الطيران، على شركات الطيران المصرية والأجنبية بمصر، ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي حددها قانون البوابة، وذلك عن طريق منع صعود أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة إلا بالكود التعريفي الخاص بالسفر من شركة سياحة معتمدة لدى بوابة العمرة، موضحة أنه على شركات الوكالة العاملة في مصر، والتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية إلى المملكة العربية السعودية، ضرورة الالتزام بالقانون، ومطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة ببوابة العمرة المصرية قبل مغادرة مصر.

ووفقًا لقانون البوابة، يجب على شركات الطيران ضرورة التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.