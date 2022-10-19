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"سي ان بي سي": الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على إيران خلال أيام على إثر الأزمة الأوكرانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أش أ):

أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على إيران "في خلال أيام قليلة" بعد تحقيقات واسعة فيما يتعلق بـ"تقديم إيران الدعم العسكري لروسيا في مواجهة أوكرانيا".
وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية إن أوكرانيا قد ألقت باللوم على إيران "لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة التي تم استخدامها لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأيام الأخيرة"، مضيفة أنه طبقاً لمصادر رسمية أوكرانية فإن 28 طائرة مسيّرة إيرانية (درونز) قد جرى استخدامها لمهاجمة كييف مؤخراً كانت 5 طائرات منهم قد شاركت في "إحداث تفجيرات بالمدينة يوم الاثنين الماضي".
يأتي هذا بعدما نفت السلطات الإيرانية في وقت سابق اليوم، ولمرة أخرى، ما تحدثت بشأنه تقارير من أن طهران "أرسلت أسلحة، بما في ذلك طائرات مسيّرة (درونز)، إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا"، قائلة إنها "غير صحيحة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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