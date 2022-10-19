الارياني يتهم مليشيا الحوثي بتعمد قتل اكثر من 18 طفل بجرعة أدوية ملوثة وزعتها على المستشفيات



محمد اسماعيل - القاهرة - عدن-(أش أ):

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الارياني، مليشيا الحوثي الإرهابية بتعمد قتل اكثر من 18 طفل بجرعة أدوية ملوثة وزعتها على عدد من المستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يفتح باب التساؤلات حول مصير المليارات من الريالات التي يجنيها "صندوق دعم مرضى السرطان" الخاضع لسيطرة المليشيا، من رسوم عائدات شركات الاتصالات وصناعة السجائر والاسمنت.

وأضاف معمر الارياني، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، "أن مليشيا الحوثي قامت بتعيين القيادي في صفوفها المدعو عبدالسلام المداني مسؤولاً عن صندوق دعم مرضى السرطان، والذي قام بدوره بالاستيلاء على المليارات من إيرادات الصندوق وتوجيهها لصالح مافيا الفساد في قطاع الصحة بقيادة طه المتوكل، وحرمان برامج مكافحة السرطان، والمصابين بهذا الداء الخطير، من خدماته".

وأشار الارياني إلى أن نهب مليشيا الحوثي لإيرادات صندوق دعم مرضى السرطان، إلى جانب قرصنتها للادوية المجانية التي تقدمها منظمات دولية للمصابين بالمرض، وإدارتها عمليات تهريب الأدوية الفاسدة والمقلدة عبر شركات مملوكة لقياداتها وتوزيعها في السوق المحلية، هي بمثابة عمليات قتل جماعي لمرضى السرطان في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.

وأعرب الارياني عن استغرابه من عدم صدور أي تعليق من المنظمات الدولية وعلى راسها منظمة الصحة العالمية إزاء فاجعة مقتل أطفال حقنوا بجرعة دواء فاسدة وزعتها مليشيا الحوثي، مجدداً المطالبة بملاحقة المسؤولين عن عمليات الفساد والعبث الذي تمارسه المليشيا في قطاع الصحة، دون اكتراث بمعاناة وأرواح المدنيين الأبرياء.