شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير وإنذار طوارئ.. بريطانيا تتحسب لحربا نووية محتملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضعت بريطانيا خطة لتحذير البريطانيين حال نفذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديداته باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

ووفقا للخطة التي وضعها المسؤولون في بريطانيا سيجري إبلاغ البريطانيين بوجود حالة طوارئ نووية في شكل رسالة نصية، تليها رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيعقبها تحذيرات طوارئ محددة من الحكومة سيتم إرسالها من أبراج الهاتف المحمول في المنطقة المحيطة، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وخلال الحرب الباردة، وضعت السلطات البريطانية استراتيجيات مختلفة للتحضير لهجوم محتمل، بمشاركة السلطات الوطنية والمحلية، فضلًا عن برامج المعلومات الحكومية.

وأصدرت المنشور الحكومي الأكثر شهرة، (كيفية الحماية والنجاة)، في الأصل في السبعينيات، على الرغم من تسريبه عام 1980، والتي جرى إعداده لتهيئة الجمهور البريطاني لنهاية العالم النووية.

كان الرئيس الروسي قد تعهد باستخدام "أي وسيلة" للدفاع عن الأراضي الروسية مهددا باستخدام الأسلحة النووية ردا على تدخل الغرب في الحرب.

كما دعا خبراء دفاع الحكومة البريطانية إلى توزيع أقراص اليود وحثوا العائلات على تخزين الإمدادات.

وقال اللفتنانت كولونيل ستيوارت كروفورد، وهو أحد قدامى المحاربين في الجيش البريطاني، إنه: "لا يسعنا سوى تعلم الدروس من الفنلنديين وغيرهم في وضع خطط دفاع مدني".

وقال المتحدث السابق باسم مكتب مجلس الوزراء لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن الرسائل النصية ستكون أكثر أنظمة الإنذار احتمالية، تليها تحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "وضعت بريطانيا ترتيبات قوية لإدارة الطوارئ تتسم بالمرونة وقابلة للتطبيق ضمن مجموعة من سيناريوهات الطوارئ.

ورغم وضع الحكومة نظام إنذار نووي، إلا أنها بصدد إنشاء خدمة نظام إنذار للطوارئ من المقرر إطلاقها في "خريف 2022"، وفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت.

ووضعت حكومة الولايات المتحدة بالفعل مجموعة من المبادئ التوجيهية للأفراد للاستعداد في حالة حدوث انفجار نووي.

تتضمن المبادئ، المنشورة على موقع الحكومة الأمريكية، نصائح حول كيفية الاستعداد والخطوات التي يجب اتباعها خلال الانفجار وسبل الأمن بعد الهجوم.

وتوصي حكومة الولايات المتحدة مواطنيها بالاستعداد لضربة نووية من خلال تحديد أقرب ملاجئهم والتأكد من امتلاكهم مجموعة إمداد الطوارئ مثل زجاجات المياه والأطعمة المعلبة ومصباح يدوي وبطاريات إضافية، والتخلص من الملابس الملوثة والاستحمام أو استخدام الماء والصابون لإزالة أي تداعيات.