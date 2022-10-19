شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: نتطلع للخروج من المؤتمر الاقتصادى بسياسات تدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة لمراجعة السياسات الاقتصادية الحالية، وتأثيرها على الوطن والمواطن، والنظر فى وضع سياسات اقتصادية جديدة بديلة عن السياسات الحالية، تزيد من فرص الاعتماد على الذات، وترشيد الاستيراد إلى أقصى درجة.

وأكد الشهابى، أن الحزب يريد من المؤتمر الاقتصادى تقديم رؤية جديدة بسياسة اقتصادية جديدة تتغلب من خلالها الحكومة على التحديات الاقتصادية وتوطين الصناعة المصرية، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، فضلا عن أهمية إعادة ترتيب أولويات الحكومة والدولة، بحيث تكون الأولوية الحقيقية للتنمية التى يشعر فيها المواطن بمجهودات الدولة فى المجالات المختلفة وتنعكس على حياته، مطالبا بالاهتمام بالتصنيع المحلى الذى يجعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي بإنشاء مصانع جديدة وتطوير شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتطوير شركات صناعة الدواء، وإنشاء شركات جديدة لتغطية السوق المحلى، واستعادة الأسواق العربية والإفريقية، مشددا على أهمية التوسع بقوة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح قروض بأقل فائدة ممكنة للشباب الدارس والمؤهل والطامح لإقامة هذا النوع من المشروعات، وكذلك تشجيع المبادرات الفردية لاستصلاح الأراضى الصحراوية.

واعتبر أنه لابد من تحديد التوقيتات الزمنية التى تنفذ فيها تلك الحلول التي ستخرج عن المؤتمر، ووضع سياسات ثابتة ومستقرة تلتزم بها الدولة المصرية فى الحاضر والمستقبل.