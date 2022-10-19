ما هي أسباب تعثر مفاوضات سد النهضة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف علاء الظواهري، رئيس الفريق الفني في مفاوضات سد النهضة، عن أسباب تعثر المباحثات بشأن السد الإثيوبي.

وقال الظواهري، في تصريحات له خلال جلسة بعنوان "المياه وتغير المناخ والتعاون المستقبلي" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، إن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم بشأن سد النهضة.

وشدد الظواهري على أن تعنت إثيوبيا "عرقل جهود التوصل إلى حل مرضٍ طيلة عقد كامل".

وأضاف أن المساعي الدولية للوصول إلى حل لم تتوقف أبدًا، متابعاً: "في كل لقاء كنا نشرح أبعاد الأزمة وتداعياتها، وكنا نستمع إلى مقترحات للحل بعد اتصالات مع الأطراف كافة، لكنها لم تصل إلى اتفاق تتوافق حوله الأطراف كافة".

ودعا الظواهري المجتمع الدولي "للمزيد من الضغط على إثيوبيا للتخلي عن تعنتها الوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة للأطراف كافة".

وأكد رئيس الفريق الفني في مفاوضات سد النهضة، وجود فريق مصري "كبير" يعمل بشكل متواصل على دراسة جميع المقترحات ويبحث عن حلول لتسوية القضية بالشكل الأنسب.