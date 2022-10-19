خبير إعلامى: الشركة المتحدة تخوض تحديا كبيرا فى التعامل مع قضية الوعى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقوم بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية الهامة، بهدف بناء الشخصية المصرية، ونشر الوعى المجتمعى، وذلك انطلاقا من إدراكها لدورها المجتمعى الهام فى مختلف المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

وتابع: أطلقت الشركة قطاع أخبار المتحدة الذى يخوض تحديا كبيرا فى التعامل مع قضية الوعى، بوصفها قضية أمن قومى، كما تمثل أحد أبرز تحديات الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، انطلاقا من أن أخطر ما يواجه أى مجتمع هو محاولات تغييب الوعى، ونشر الشائعات والأكاذيب وتضليل الرأى العام، وذلك فى ضوء توجيهات وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما بضرورة بناء وعى حقيقى للمجتمع المصرى.

وأضاف حسام النحاس في تصريحات له: "مرورا بتكليف القطاع بإعداد وإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف وعى المجتمع المصرى كخطوة هامة وفى توقيتها تماما، وذلك فى إطار استراتيجية متكاملة وضعتها الشركة عبر مختلف إصداراتها الصحفية والإذاعية والتليفزيونية والدرامية المختلفة؛ ثم كانت مبادرة "أخلاقنا الجميلة" التى تأتى فى توقيت بالغ الحساسية والخطورة، حيث حروب الجيلين الرابع والخامس والتأثيرات السلبية لمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سيئة السمعة، والتي تحرض على العنف والتنمر وكراهية الآخر، والخوض فى الحياة الخاصة، والبعد عن الأخلاق والأعراف والتقاليد الأصيلة للشعوب، بغرض فرض ثقافات بعينها بشكل ممنهج وممول، وهو ما يدق ناقوس الخطر، ويزيد من أهمية تلك المبادرة فى هذا التوقيت.

وأشار إلى أن إطلاق مشروع "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الرياضية لدى الشباب؛ وفنيا كان برنامج الدوم الذى لاقى نجاحا وتأثيرا كبيرا عبر اكتشاف المواهب الفنية فى مختلف المجالات والتخصصات؛ إضافة إلى إعداد مشروع وخريطة برامجية ودرامية متكاملة ومتنوعة موجهة للطفل المصرى؛ ومبادرة التوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات".