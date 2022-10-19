السبت.. افتتاح معرض "القاهرة" بقاعة بيكاسو في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يفتتح معرض الفن التشكيلي الجماعي تحت عنوان القاهرة يوم السبت المقبل، في قاعة بيكاسو في الزمالك، بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة ثقافية لدول العالم الإسلامى من قبل منظمة الإيسيسكو.

وقال الفنان التشكيلى فريد فاضل وهو أحد المشاركين في المعرض، إن المعرض يضم لوحات بخامات وأساليب مختلفة لثمانية من كبار فنانى مصر الذين رسموا لوحاتهم خصيصا لهذا المعرض بعد لقاءات ثرية متعددة وجولات فنية بشوارع القاهرة التاريخية على مدى شهور الصيف الماضى.

وأوضح أنه سيتم افتتاح المعرض بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وسوف يستمر حتى الأسبوع الأول من شهرنوفمبر القادم.

يذكر أن شخصيات لوحات فريد فاضل تتميز بالإشراق والسعادة رغم بساطة الأحوال لظاهرها بشكل عام، كما أنه نظم عشرات المعارض في الفن التشكيلي من قبل.​