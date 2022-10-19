باسم كليلة: نستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية من عقارات النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - صفاء أرناؤوط:

يستهدف معرض عقارات النيل تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه لصالح المطورين في نسخته الثامنة بالمملكة العربية السعودية وذلك وفقًا لـ"باسم كليلة" رئيس شركة إكسبو ريبابلك المنظمة للمعرض .

وتنطلق النسخة الثامنة من معرض عقارات النيل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية نهاية نوفمبر المقبل بمشاركة كبار مطوري القطاع العقاري فى السوق المصرية .

وقال كليلة لـ"الخليج 365" إن سيتى إيدج تشارك بمعرض عقارات النيل للمرة الثانية على الوالي كما تشارك، فاوندرز ، cred، السعودية المصرية للتعمير ، القمزي للتطوير العقاري ، الكزار للتطوير العقاري ، كورنر ستون ، باراجون ، PRE ، إنرشيا ، مدينة نصر للإسكان والعمير.

وأكد على حرص كبار الشركات العقارية على المشاركة بمعرض " عقارات النيل " بعد النجاحات التى حققها المعرض فى النسخ السابقة التى أنعقدت خلال العام الجاري بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية .

وأشار الى حرص الشركة على التعاقد مع الشركات الكبري والجادة التى تتمتع بمصداقية فى السوق وسابقة اعمال قوية كذلك ملائمة مشروعاتها مع رغبات العملاء بدول الخليج العربي مشيراً الى اهتمام الشريحة الكبري من العملاء بالخليج بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع .

وشدد على امتلاك السوق المصري قاعدة قوية من الشركات العقارية الجادة التى تتنافس بمشروعات مميزة كما يتمتع السوق بتنوع المنتجات ومناسبتها مختلف الاحتياجات والاذواق وكذلك تنوع اساليب السداد وارتفاع اجال التقسيط التى تصل الى 8 و10 سنوات .

وأكد على أن الشركات ستتنافس بعروض وتسهيلات مميزة خلال معرض " عقارات النيل " ، مشيراً الى مساهمة الدورات السابقة فى اتاحة فرصة التعرف على احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة وهو ماتم مراعاته فى قاعدة الشركات المتواجدة بالمعرض والمنتجات التى سيتم طرحها وكذلك التسهيلات وآليات السداد والدفع .

وانطلق معرض عقارات النيل عام 2017 ليتيح لشركات التطوير العقاري عرض مشروعاتها في دول الخليج العربي والمساهمة في تحقيق خطة الدولة في تصدير العقار، ويعد " عقارات النيل " أول المعارض العقارية المصرية التي دعمت فكر تصدير العقار .