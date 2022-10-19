التنمية المحلية: حصر المشروعات المتعثرة بالمحافظات لحل مشكلاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم حصر المشروعات المتعثرة بالمحافظات ووضع خطط لحل مشكلاتها مع الإشراف والمتابعة على تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات طبقا للمعدلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جار حصر المشروعات المتعثرة في مجال الصرف الصحي والصحة مع المحافظين والتي سبب تعثرها عدم توافر تمويل مالي لوضع خطة لإنهائها والاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية وخاصة التي تعدى الصرف عليها 50% فأكثر وبعد الحصر سيتم البدء في أول 100 مشروع.