انت الان تتابع خبر بالأسماء.. 10 نجوم يغيبون عن كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع تبقي قرابة شهر على انطلاق المونديال، تزداد أنباء غياب النجوم عن المونديال بسبب الإصابات المتزايدة التي يشهدها الموسم الأوروبي.

وأبرز 10 نجوم سيغيبون عن المونديال بسبب الإصابة، مع احتمال إضافة أسماء أخرى في الأسابيع المقبلة هم:



أحد أبرز نجوم الأرجنتين، سيحرم العالم من مهاراته خلال المونديال، بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل أسابيع بالدوري الإيطالي مع فريقه روما.

أليكسز سيلميكرز (منتخب بلجيكا)



النجم البلجيكي الصاعد لن يلحق بالمونديال مع منتخب بلاده بلجيكا، مما يحطم حلمه بالمشاركة في البطولة لأول مرة.

ريس جيمس (منتخب إنجلترا)



ظهير منتخب إنجلترا المتألق سيغيب عن البطولة بسبب إصابة تعرض لها في دوري أبطال أوروبا مع ناديه تشلسي.



فيليبس كان من العناصر الرئيسية لمنتخب إنجلترا في بطولة أوروبا الأخيرة، ولكن الإصابة ستحرمه من المشاركة في موندياله الأول.

جيني فينالدوم (منتخب هولندا)



نجم ليفربول السابق لن يكون مع منتخب هولندا في المونديال، بالرغم من الدور الكبير الذي لعبه بالتصفيات، وذلك بسبب الكسر الذي تعرض له بساقه.