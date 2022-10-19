شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية يطالب بتفعيل التفتيش والرقابة على أداء الوحدات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وضرورة تفعيل دور قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية وتشديد الرقابة على أداء المحليات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم، للاستماع إلى خطة عمل وزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقال درويش، إنه رغم الفترة القصيرة لوزير التنمية المحلية منذ توليه الوزارة لكنه ما ذكره في كلمته اليوم أمام اللجنة يشير إلى أنها بداية مبشرة، متابعا: وزير ملم بغالبية الملفات، وإن كان رفع سقف الطموح بشأن التعاون بين النواب والوزارة".

وأشار نائب التنسيقية إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي من الوزارة على أداء الوحدات المحلية للتعامل مع أبرز الملفات والتحديات التى تواجهنا مثل التصالح فى مخالفات البناء وغيرها.

وواصل النائب عمرو درويش: "تفعيل دور قطاع التفتيش مهم جداً جداً، وتفعيل لجانه وتشديد الرقابة على أداء المحليات"، ولفت إلى أن ملف تدوير المخلفات يحتاج إعادة نظر وتطويره أكثر من ذلك.