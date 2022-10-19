شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بالمساواة بين المحافظات فى إقامة مدارس يابانية وتكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب نواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء إلقاء وزير التربية والتعليم بيانه عن خطة الوزارة، بمساواة المحافظات فى إقامة مدارس يابانية وتكنولوجية بمحافظة القاهرة.

ووجه النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر لوزير التعليم، مشيرا إلي أن تزايد نسبة المدارس اليابانية والتكنولوجية وغيرها أمر جيد لكننا نطالب الحكومة بمساواة المحافظات بالقاهرة .

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة عن مدرسة مغلقة من 1989 بمحافظة بني سويف، مضيفا: "تم غلقها رغم إقامتها على مساحة 10152 متر".

وأوضح أن هذه المدرسة مغلقة رغم تزايد الكثافات بشكل فج فى المدارس التي بجوارها، موضحا أن عدد التلاميذ يصل لـ50 تلميذا بالفصل الواحد".

بدوره قال النائب محمد عبد العليم داود: "كل مرة نتحدث عن مشكلات التعليم ولم تحل"، متسائلا هل الدولة ناقشت مسئولية التعليم وتعلمت من اليابان احترام المدرس".

فيما ثمنت النائبة منى عمر جهود الوزير لحل المشكلات، مقترحة اعادة الفترة المسائية من أجل تخفيف الكثافات بالفصول وحل هذه المشكلات".

وأضافت: "عندما نتحدث عن تفشي ظاهرة الدورس الخصوصية علينا أن نحقق داخل مناسب للمدرسين يحقق لهم حياة كريمة"، داعية للتوسع فى بناء المدارس، موضحة أن العملية التعليمية أصبحت تمثل عبء على الأسرة.

بدورها، تحدثت النائبة شيرين عليش عن تراجع أجور المعلمين.