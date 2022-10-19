شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تثمن تشكيل وحدة بالتنمية المحلية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما أعلنه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتشكيل وحدة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية، وقال إنه يتمنى أن تحذو كل الوزارات حذو وزارة التنمية المحلية.

وقال السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية، إن اللجنة على مدار 8 سنوات مر عليها 4 وزراء، واللواء هشام آمنة الوحيد الذى جاء من عباءة المحليات، حيث كان محافظا لمحافظة البحيرة.

وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية عقد اجتماع شهرى مع الوزير لمناقشة قضية من القضايا والملفات ذات الأولوية، لافتا إلى أن اللجنة توافقت على تشكيل لجنة فرعية لمتابعة القضايا والملفات المختلفة.

واقترح السجيني، أن تضيف وزارة التنمية المحلية، ضمن خطة عملها موضوع استبدال الأراضي المملوكة داخل المحافظات المكتظة التى تبحث عن أراضي للمشروعات الخدمية بأراضي فى المدن الجديدة، وذلك سيؤدى إلى حلحلة فى إعمار المدن الجديدة.

كما أشار السجينى إلى أهمية ملف تعظيم الموارد المالية للمحليات، وقال: "أتمنى من الوزارة طرح فكرة إعداد استراتيجية وطنية للتدرج في تطبيق اللامركزية تطبيقا لمواد الدستور، فنحن حاليا كدولة واقفين على خطى ثابتة، وتوجد تحديات اقتصادية مثل أى دولة فى العالم، ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده للنهوض بالدولة والقرارات الجريئة واقتحام العديد من الملفات".

ثمن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اختيار القيادة السياسية للواء هشام آمنة ليكون علي رأس الهرم التنفيذي بوزارة التنمية المحلية واضاف السجيني خلال اجتماع اللجنة، والتي استمعت فيه لبيان الوزير أن الرئيس السيسي يرسخ قيم ومبادئ الجمهورية الجديدة في اختيار القيادات وفقا للكفاءة والخبرة واللواء هشام آمنة أهل لذلك لأنه يعرف الضبط والربط في الاداء، كما أنه تدرج في المناصب القيادية بوزارة التنمية المحلية بداية من رئيس مركز ومدينة مرورا بتولي منصب المحافظ ثم تولية منصب الوزير ولذلك فهو يعلم كل صغيرة وكبيرة عن دولاب العمل داخل الوزارة وليس بغريب عنها.

ووجه اللواء هشام آمنة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لثقته به واختياره لتولي حقيبة وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن الوزارة تفتح يدها للجميع وسيكون هناك تعاون وتنسيق مع لجنة الادارة المحلية، وسيتم إنشاء إدارة خاصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية.