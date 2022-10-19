شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يشارك في المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ في افتتاح المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب.

جاءت مشاركة نقيب الإعلاميين بدعوة من مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، وعقب الجلسة الافتتاحية التقى نقيب الإعلاميين مع العديد من الوفود المشاركة

وناقش معهم الكثير من الأمور التي تهم الإعلام العربي واستمع إلى أراء العديد من الوفود المشاركه في المؤتمر وماذا عن التطوير والتحديث للإعلام العربي بكل وسائله وكيف يكون التكامل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية.

ورحب طارق سعدة بالجميع وتمني لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني مصر.