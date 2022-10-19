شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل لائحة مراكز الشباب.. أبرز الملفات أمام "رياضة النواب" بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على مشروع الإطار العام لخطة عملها في دور انعقادها الثالث من الفصل التشريعي الثانى.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة فيما يتعلق بمجال الشباب- محور الزيارات الميدانية.

وناقشت اللجنة تحديث وتطوير مراكز الشباب الحالية التي تمت زيارتها، ومتابعة كامل موقف الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومشكلة الفجوة التمويلية التي تحتاجها في كل المراكز والأندية والهيئات.

كما ناقشت تعديل لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب والتي لم تُعدل منذ عام 2018 ومعالجة السلبيات الحالية الموجودة بها وذلك في إطار تقصى الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بمجالي الشباب والرياضة.

وتضمنت اللجنة تفعيل المسئولية المجتمعية للمجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال اسهامها في إنشاء مراكز شباب جديدة ومناقشة حوكمة قطاعي الشباب والرياضة بالدولة بحيث يتولى إدارتها ذوى الشأن من المتخصصين والمؤهلين للقيادة.

وناقشت اللجنة خطة متابعة التدابير والآليات التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة لتفعيل مبادرات رئيس الجمهورية لتمكين الشباب في شتى المجالات (تأهيل الشباب للقيادة – تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفوائد ميسرة - الإسكان الاجتماعي للشباب - إطلاق دوري المدارس والجامعات - تقنين أوضاع مشروعات الشباب المتنقلة وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لها) والتي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية في كل الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالشباب.

كما ناقشت اللجنة أنشطة الاتحادات الطلابية المنفذة داخل المدارس والجامعات بحضور ممثلي رؤساء الاتحادات الطلابية للجامعات والمدارس.