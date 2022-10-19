شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" توافق على تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد مبدئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك من حيث المبدأ.

وتستهدف التعديلات التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.

وكما يستهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.