شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات "مستقبل وطن": ختام دوري الحزب بالقاهرة وتوزيع مواد غذائية وندوات عن مخاطر الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة القاهرة، حيث شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، حفل ختام فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة 2022،، حيث أقيمت المباراة النهائية بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، والأمين المساعد ومدير البطولة، والأمناء المساعدين، وجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وبدأت الفعاليات بفقرات استعراضية لفرقة رضا للفنون الشعبية، وشملت العديد من الاستعراضات الفلكلورية المصرية، واختتمت الفعاليات بفقرة غنائية للفنان أحمد سعد، وحصل فريق الجمالية على المركز الأول، وتم توزيع الجوائز النقدية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية علي الفرق الثلاث الفائزة، وفي نهاية الإحتفال تم تسليم كأس البطولة لفريق الجمالية صاحب المركز الأول.

وفى محافظة أسيوط،

شاركت أمانة مركز ساحل سليم، المواطنين احتفالهم بالمولد النبوي الشريف بتوزيع علب الحلوى على الأسر الأكثر احتياجا بقرى المركز، حيث قامت الأمانة بتوزيع حلوى المولد على الاسر الأكثر احتياجا بمدينة وقرى المركز بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما قام وفد من أعضاء الأمانة بزيارة مستشفى ساحل سليم المركزى وتقديم التهنئة وتوزيع الحلوى على المرضى بمختلف الأقسام بالمستشفى ومشاركتهم فرحة إستقبال المولد النبوى الكريم.

كما أجرت أمانة الشباب بالمحافظة، قرعة دور ال16 لدوري كرة القدم الذى يقام للموسم الرابع على التوالى، وتم سحب القرعة فى المقر الرئيسي للحزب بمشاركة 16 فريق وقسمت إلي مجموعتين.

وفى محافظة دمياط،

قامت أمانة الإسكان والمرافق بمدينة دمياط الجديدة، بزيارة لمدرسة الأمل للصم والبكم، حيث وزعت عددا من عبوات حلوى المولد النبوى الشريف، على الطلاب والعاملين بالمدرسة وتفقد وفد الحزب بعض المشاريع للطلاب بالمدرسة، وحضور ندوة تثقيفية، للطلاب عن حرب أكتوبر.

كما أعلنت أمانتى الإسكان والشباب بالمحافظة، عن تنفيذ دورة الجرافيك (الفوتوشوب) لتعليم كيفية وأساسيات التصميم، وتستغرق الدورة مدة الدورة 30 ساعة مقسمة على 10 محاضرات بشرط توفير اللاب توب الخاص بالمتدرب ومعرفة أساسيات الكمبيوتر وعلى من يريد الإشتراك سرعة التوجه لمقر الحزب لتسجيل البيانات.

وفي محافظة الفيوم،

واصلت أمانة مركز الشواشنه، توزيع عدداً كبيراً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا، فى قرية الفلاح الغربى، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة قنا،

نظمت أمانة مركز قنا، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، فى قرية المحروسة، وقدمت الكشف الطبي علي 1064 حالة مرضية بمختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج المجاني لجميع الحالات بجانب تحويل بعض الحالات للمستشفيات العامة لإجراء عمليات جراحية لها، وشملت القافلة تخصصات "الباطنة – الرمد – العظام – النساء والتوليد – الأطفال – جلدية " وقدمت خدماتها الطبية لقطاع كبير من المواطنين بالقرية والقري المجاورة لها.

وفي محافظة الإسماعيلية،

واصلت أمانة مركز القنطرة غرب، قافلة طبية بيطرية، فى منطقة نوارة نجم، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية السعيدية، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، فى قرية منشية جلال وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 323 حالة، وشملت جميع التخصصات وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلي عمل 28 نظارة طبية، وتحويل 21 حالة لإجراء عمليات وإنهاء إجراءات إتمام علاجهم على نفقة الدولة، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة مطروح،

نظمت أمانة تنمية الموارد والخدمة الإجتماعية بالمحافظة، ندوة توعوية، عن أهمية محو الأمية وإيجابياته داخل الأسرة والمعوقات وماهية الحلول، وسط حضور وتفاعل كبير على وعد بتكرار مثل هذه الندوات المفيدة.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز سرس الليان، ندوة توعوية، تحت عنوان "لا للإدمان.. لا للمخدرات"، في مقر الحزب، وتطرقت الندوة لكيفية معرفة من يتناول المخدرات وكيفية العلاج والوقاية من مخاطر التعاطى.

كما أقامت أمانة مركز شبين الكوم، معرضًا لبيع مستلزمات الأسرة، بأسعار مخفضة في قرية شبراباص، وذلك لرفع المعاناة عن الأسرة المصرية ومحاربة موجة الغلاء، وشهد المعرض تواجدا مكثفا من المواطنين بأعداد كبيرة، وشمل المعرض كافة احتياجات البيت المصري، وسط تخفيضات خاصة للعروسة اليتيمة بنسبة 50% على المفروشات والأدوات المنزلية.

وفي محافظة شمال سيناء،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن إقامة المباراة النهائية لدوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة نهائي دوري مستقبل وطن بين فريقي قسم نخل وقسم ثاني العريش، في تمام الساعة 1 ظهراً لتحديد من يكون بطلاً لدوري مستقبل وطن في نسختة الرابعة.

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة مركز أطفيح، قافلتها الطبية رقم 335 بمنشأة سليمان، في تخصصات الأطفال والباطنة والجهاز الهضمي والرمد وكذلك التحاليل الطبية وسط إقبال كبير من المواطنين لتلقي خدمات القافلة الطبية التي تقدم كذلك خدمة صرف الأدوية بالمجان وخصومات كبيرة على عمليات الرمد.

كما استجابت أمانة مركز البدرشين، لشكاوي أهالي منشأة دهشور من عدم تغطية غرف الصرف الصحي بعدد من الشوارع وعلى الفور، تم التواصل مع مجلس مدينة اليدرشين لتغطية كافة الغرف الخاصة بالصرف الصحي حرصًا على حياة المواطنين.

كما نفذت أمانة قسم الوراق، حملة موسعة بالتعاون مع رئاسة الحي لتنظيف وتجميل حرم الطريق الدائري والشوارع المجاورة وتم رفع كميات كبيرة من القمامة بمشاركة شباب الحزب مع رجال قطع النظافة بالحي.

كما شاركت أمانة مركز العياط، في الجولة التفقدية التي قام بها إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة لمتابعة أعمال رصف الطرقات بالأنترلوك وكذلك أخر مستجدات تطوير سوق الخضروات والفاكهة.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم العامرية ثان، ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الري والمصارف، وذلك للحفاظ على أكبر قدر ممكن من المياة، ونظمت ندوة بعنوان «كارنيهك مستقبلك»، وتم عرض الخدمات التي يقدمها كارنية الحزب لحامله، كما نظمت ندوة عن طرق تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وأخرى عن الأسرة المصرية ودورها في تحديات العنف المجتمعي، حيث تم التأكيد على أهمية المشاركة في الحياة السياسية.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة حول تعلم الأطفال طرق التخاطب السليمة في المراحل الاولى من الطفولة بحضور اخصائي التخاطب الدكتور هيثم صبيح، لتنمية مهارات وقدرات الأطفال، وتناولت الندوة تأثير التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، ودور الدولة للتصدي لها، والمشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة لمجابهة تأثير التغيرات المناخية.

كما استضافت أمانة قسم برج العرب ندوة حول الكشف عن الامراض المبكرة والكشف عن الامراض المزمنه وسرطان الثدي، وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي لدى أهالي الدائرة، وتقديم النصائح والارشادات الطبية لهم.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، ندوة حول دور الدولة في رعاية ذوى الهمم والاهتمام باحتياتهم، وتناولت الندوة أهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بذوي الهمم ورعايتهم في كافة المجالات وتقديم كافة سبل الدعم من أجل توظيف تلك الموارد البشرية الهامة في بناء مستقبل الوطن.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة مركز الواسطى، ندوة توعوية عن مشاكل النقل والمواصلات والطرق داخل المركز، وتناولت الندوة أهم الخطوط التى تواجه ازدحاما شديدا خاصة فى مناطق الكثافة السكانية وسبل التغلب عليها بالإضافة إلى أهم الطرق التى فى حاجة إلى رفع كفاءتها فى مدينة الواسطى وذلك من أجل إعداد مخطط شامل ورؤية واضحة لعرضها على السادة المسئولين لسرعة وضع حلول لها بما يخدم مصالح الجماهير.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.