انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة تخص قصف سنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أن طائرات تركية قصفت سيارة في سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت المكافحة في بيان، إنه "حسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان، استهدفت طائرات الجيش التركي الليلة سيارة لجنود PKK في حي شهيدان في وسط منطقة شنغال".

وأضاف البيان أن القصف "اسفر عن قتل شخص مسلح وأصيب مسلح آخر بجروح".

وكان مصدر أمني أفاد، الثلاثاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بقصف جوي يعتقد بطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.