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3 دول ستعرض خطة على الأمم المتحدة لوقف تزويد إيران لروسيا بالأسلحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عرض خطة على الأمم المتحدة لوقف تزويد إيران لروسيا بالأسلحة، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت الخارجية الأمريكية قالت في وقت سابق اليوم، إن لديها العديد من الأدوات لمحاسبة كل من إيران وروسيا.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية في أوكرانيا أمر مقلق وعلى المجتمع الدولي مواجهته.

وأشار إلى أنه يتم العمل مع شركائنا في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمناقشة نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تواصل الاعتقاد أن الدبلوماسية هي الوسيلة الأفضل لمعالجة قضية البرنامج النووي الإيراني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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