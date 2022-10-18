"زراعة البرلمان" تطالب بالرقابة على سوق الأعلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية تفعيل الرقابة على سوق الأعلاف للحد من التلاعب في أسعارها، وكذلك ضرورة التوسع في زراعة الأعلاف للحفاظ على صناعة الدواجن.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة الزراعة والري، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، والسيد القصير، وزير الزراعة، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.

وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي بناء على توجيهات المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بعقد اجتماع لمناقشة ودراسة تداعيات نقص الأعلاف وأثرها على صناعة الأعلاف وعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأعلاف.

وأضاف الحصري: يعد قطاع الإنتاج الداجني من القطاعات الإنتاجية المهمة نظرا لتحقيق الأمن الغذائي، ونظرا لما يحققه ذلك القطاع من مكانة عالمية متميزة، حيث يصل حجمه لنحو 500 مليون دولار.

وتابع الحصري: تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تداعيات لتلك الصناعة، مثل تأخر الإفراج عن شحنات الأعلاف بسبب العملة الصعبة، الأمر الذي دعا إلى التحرك السريع للحفاظ على تلك الصناعة، ونشيد هنا بتوجيهات الرئيس السيسي للإسراع في حل مشكلة الإنتاج الداجني واستجابة رئيس الوزراء بعقد اجتماع لبحث الحلول على أرض الواقع.

وشدد الحصري على أهمية تفعيل الرقابة للتأكد من وصول الشحنات المفرج عنها إلى المزارع بكل شفافية، منتقدا أن يكون سعر طن العلف 14 ألف جنيه ويتم بيعه بـ 25 ألف جنيه، ودعا للتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف.

كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب خلال جلسة المجلس أمس، الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن أزمة أعلاف الدواجن وتكليف وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي والمسؤولين المعنيين بحضور اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة موضوع أعلاف الدواجن والوقوف على حلول سريعة له.​