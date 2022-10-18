الرئيس التونسي يؤكد حرصه على استقلال القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ)

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء تأكيد حرصه على استقلال القضاء، ودوره في إنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، في قصر قرطاج، مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي التونسي المنصف الكشو.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيد شدد أيضا على الدور المحوري للقضاء في تطهير البلاد، وعلى ضرورة البت في العديد من القضايا التي مازالت تنظر لمدة سنوات دون البت فيها.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول كذلك عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس وبسير عمل المحاكم على وجه العموم.