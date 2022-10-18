الخارجية الأمريكية: لدينا العديد من الأدوات لمحاسبة كل من إيران وروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن لدينا العديد من الأدوات لمحاسبة كل من إيران وروسيا.

وأضاف باتيل، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية في أوكرانيا أمر مقلق وعلى المجتمع الدولي مواجهته.

وأشار إلى أنه يتم العمل مع شركائنا في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمناقشة نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تواصل الاعتقاد أن الدبلوماسية هي الوسيلة الأفضل لمعالجة قضية البرنامج النووي الإيراني.