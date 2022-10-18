الكرملين: لا خطط لعقد أي اجتماع جديد بين بوتين ورئيس وكالة الطاقة الذرية

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط حاليًا للقاء رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مرة أخرى، مُضيفًا أنه يُمكن ترتيب مثل هذا الاجتماع بسرعة كبيرة، إذا لزم الأمر.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، حول احتمالية عقد اجتماع آخر محتمل بين بوتين وجروسي، "إن هذا الاجتماع ليس على جدول أعمال الرئيس".

وأشار المتحدث إلى أنه "تم ترتيب الاجتماع السابق بين بوتين وجروسي بسرعة كبيرة، لذلك لا توجد مشكلة في عقد اجتماع آخر عندما تقتضي الحاجة".

يُذكر أن بوتين وجروسي عقدا اجتماعًا في 11 أكتوبر الجاري في مدينة بطرسبرج الروسية، حيث وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتصالاته مع الرئيس الروسي بأنها مهمة للغاية لتوفير الأمان في المنشآت النووية، بما في ذلك محطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

كما زار جروسي كييف مرتين حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.