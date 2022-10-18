السعدون رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

زكى مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية الأولى، أمس، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون، رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الـ17.

والسعدون من مواليد 1934، سبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية «السادس عام 1985، والسابع عام 1992، والثامن عام 1996» وانتخب عضوا في مجلس الأمة لعشرة فصول متتالية، منذ عام 1975.

وتنص المادة «92» من الدستور الكويتي والمادة «28» من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.