واشنطن: المفاوضات الحل الوحيد للأزمة الأوكرانية

أعربت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد، عن ثقتها في أن النزاع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات، وأن واشنطن تتوقع إظهار موقف روسي جاد تجاه التسوية.

وقالت دونفريد: «في هذه المرحلة، لا نرى أي بوادر تشير إلى أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا بحسن نية».

وأشارت الدبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة لا تعترض على توريد الأسمدة والحبوب الروسية للأسواق العالمية ولا تمد عقوباتها إلى هذه المنطقة.

وأوضحت دونفريد: «العقوبات الأمريكية لا تنطبق على توريد الحبوب أو الأسمدة الروسية. وليس لدينا مخاوف بشأن الصادرات الروسية من الحبوب أو الأسمدة. في الواقع، يبدو لي أن خطة تمديد صفقة الحبوب تتناول هذه القضية بالتفصيل».