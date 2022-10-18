البيت الأبيض يتهم ترمب بمعاداة السامية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية إن
«تعليقات ترامب معادية للسامية ومهينة لليهود وحلفائنا الإسرائيليين.. لكن لنكن واضحين، لسنوات وحتى يومنا هذا، تحالف ترامب مع المتطرفين والشخصيات المعادية للسامية، ويجب إلقاء الضوء على ذلك».
وكان ترامب كتب في منشور عبر حسابه على Truth Social: «لم يفعل أي رئيس
«أمريكي» لإسرائيل أكثر مما فعلته.. من المدهش إلى حد ما، أن الإنجيليين الرائعين لدينا يقدرون هذا الأمر أكثر بكثير من أتباع الديانة اليهودية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة».
وكان ترامب اعتبر في تصريح عام 2019، أن «اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين إما جاهلون أو خائنون».
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