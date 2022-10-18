شركة أمريكية تدعم الإرهابيين

أفادت وكالة «فرانس برس» بأنه تم تغريم شركة لافارج للأسمنت، بدفع 778 مليون دولار في الولايات المتحدة «لدعمها مجموعات إرهابية» في سورية. وأعلنت شركة «لافارج» ومجموعة «هولسيم» الأم أن «شركة لافارج الفرنسية العملاقة للأسمنت، ستدفع غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، لدعمها الجماعات الإرهابية في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية». وقالت الشركتان إن لافارج وشركتها الفرعية «لافارج للأسمنت سوريا» التي تم حلها «وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي، لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014».



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