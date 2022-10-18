مقتل العشرات من ميليشيات الشباب الإرهابية

قتل العشرات من عناصر ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة اليوم في عملية عسكرية، بالقرب من حدود محافظتي هيران وشبيلى الوسطى.

وذكرت مصادر عسكرية صومالية أن العملية العسكرية، التي نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، جرت في منطقة «حلفولي» حيث تمكن من قطع الطريق على عناصر الميليشيات، أثناء مرورها وقتل العشرات منهم، وإحراق السيارات التي كانوا يستقلونها.

ويجري الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية منذ أيام عديدة، عملية تمشيط واسعة في المنطقة لملاحقة فلول ميليشيات فرت من الهجوم.