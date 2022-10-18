مقتل العشرات من ميليشيات الشباب الإرهابية

وذكرت مصادر عسكرية صومالية أن العملية العسكرية، التي نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، جرت في منطقة «حلفولي» حيث تمكن من قطع الطريق على عناصر الميليشيات، أثناء مرورها وقتل العشرات منهم، وإحراق السيارات التي كانوا يستقلونها.
ويجري الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية منذ أيام عديدة، عملية تمشيط واسعة في المنطقة لملاحقة فلول ميليشيات فرت من الهجوم.
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