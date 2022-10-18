انت الان تتابع خبر إيران تكشف حقيقة إرسالها أسلحة الى "الحرب الأوكرانية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ومبنية على معلومات كاذبة، وافتراضات متحيزة، وهي جزء من الأجواء السياسية الهادفة التي تثيرها أجهزة إعلام بعض الدول ضد إيران".وبهذا الإطار، أعرب كنعاني عن "استعداد إيران للحوار والتفاوض مع أوكرانيا لتفنيد هذه الاتهامات".

وأكمل: "إيران أكدت دائما منذ بداية الصراع، معارضتها لاستمرار الحرب، كما شددت على لزوم وقف المواجهات وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفي هذا السياق، أرى وزير الخارجية اجتماعات واتصالات عديدة مع نظيريه الروسي والأوكراني".

وأكد المتحدث باسم جهاز السياسة الخارجية أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية، تتبنى موقفا واضحا وثابتا، في احترام المبادئ الأساسية للسيادة والاستقلال ووحدة أراضي جميع الدول، ولا سيما أوكرانيا، وذلك بناء على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".