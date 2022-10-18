«تخريب سد النهضة».. تيجراي ترد على اتهامات إثيوبيا: حكومة آبي أحمد تتهرب من وعدها للشعب

الشارقة - اميمة ياسر -

كذّب كنديا جبريهوت، عضو حكومة إقليم تيجراي الإثيوبي، الاتهامات التي وجهتها لهم الحكومة الإثيوبية، برئاسة آبي أحمد، بمحاولة القيام بأعمال تخريب تستهدف سد النهضة.

وقال جبريهوت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إن الحكومة الإثيوبية "تتحجج بأعذار واهية لتغطي على عدم استطاعتها الوفاء بوعودها لشعب إثيوبيا".

ومع اندلاع الحرب في إقليم تيجراي في نوفمبر 2020، اتسعت رقعة الصراع في عدة أقاليم داخل إثيوبيا.

ووجهت الحكومة الإثيوبية الاتهامات، مرار تكراراً، للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بمحاولة نقل الصراع المحتدم إلى منطقة سد النهضة، من خلال القيام بأعمال تخريبية تستهدف السد الإثيوبي، الواقع في الجنوب الشرقي من الإقليم.

وفي أوقات سابقة، زعمت أديس أبابا إحباطها "محاولة تسلل العشرات من جنود جبهة تيجراي لمنطقة سد النهضة قادمين من السودان، وقتلت العشرات منهم الذين حملوا قنابل معهم لعرقلة عملية بناء السد متعاونين مع عدو إثيوبيا التاريخي"، دون أن توضح من المقصود بعدو إثيوبيا.