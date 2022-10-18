شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتشكيل لجنة لمتابعة حل أزمة الدواجن وعدم ارتفاع أسعار الأعلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة برلمانية حكومية لمتابعة حل أزمة نقص اعلاف الدواجن، تضم، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ورئيس اتحاد منتجى الدواجن ونائب محافظ البنك المركزى وممثل وزارة التجارة والصناعة ورئيس حماية المستهلك وممثل من وزارة التموين، بالإضافة إلى نائبين ممثلين للجنة الزراعة بالبرلمان وهما النائب سمير عيسى، والنائب حسام العمدة.

وانتقد النائب هشام الحصرى، تنصل جهاز حماية المستهلك من مسئوليته في الرقابة على سوق الأعلاف.

وطالب في كلمته، الحكومة بآلية واضحة المعالم ومحددة للرقابة، بداية من الإفراج عن الشحنات فى الميناء ومتابعتها حتى تصل إلى مربى الدواجن، قائلا: "عدم الرقابة الجادة، يقول للمستورد ارفع السعر، وهو أمر غير مقبول، مشددا على أهمية الجهود اللى تبذلها الدولة في ذلك القطاع، محذرا، حال عدم الرقابة يؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار".

وقال النائب محمد عبد القوى أمين سر لجنة الزراعة، ضرورة القضايا على مافيا الأعلاف بالسوق السوداء، التي تضر الصناعة الوطنية، مشيرا إلى تحمل مربين الدواجن لخسائر فادحة.

وأكد عبد القوى، أهمية الرقابة، على سوق الأعلاف، حماية لتلك الصناعة، في ظل التوجيهات الرئاسية لزيادة الإنتاج المحلى في كل القطاعات ومنها الإنتاج الداجنى.

وأشار إلى أن تلك الأزمة هي أزمة مؤقتة بسبب ما تواجهه البلاد من تحديات.