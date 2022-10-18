شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تجتمع بمديرى إدارات النقل والطرق بالمحافظات لمناقشة المشاكل الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة، وقال النائب أحمد سعد نويصر، إن نجاح اللجنة هو نجاح للنواب فى دوائرهم وبالتالى يجب الاهتمام بالتوصيات التى تصدر عن اجتماعات اللجنة الخاصة بطلبات الإحاطة المقدمة من النواب ونسبة تنفيذها.

واقترح نويصر إصدار كتيب أو فيديو بإنجازات اللجنة والزيارات التى قامت بها ونتيجة تلك الزيارات وأن تقوم اللجنة بزيارة للمشروعات التى تم تنفيذها.

ومن جانبه، أيد الدكتور جمال السعيد عضو لجنة النقل والمواصلات، مقترح النائب أحمد نويصر بشأن ضرورة حصر طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب وأن يكون هناك بيان إحصائي بنتائج تلك الطلبات ومتابعة الردود التي جاءت للجنة من الحكومة.

ومن جانبه، طالب النائب حسام عاشور اللجنة بزيارة لمزلقان أبو النمرس والحوامدية بمحافظة الجيزة، بينما أكد النائب محمد الكيال على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص إنشاء ثلاث كباري بمركز سمالوط محافظة المنيا".

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات على ضرورة تحديد جلسة عاجلة مع وزير النقل الفريق كامل الوزير لمناقشة خطة الوزارة، وأيضا تقديم التوصيات الخاصة باللجنة وما تحقق من نتائج فى طلبات الإحاطة في الفصل التشريعي الأول والثاني وأن يكون الاجتماع فى غير أيام الجلسات العامة.

وأيضا أن يتم عقد جلسة مع مديري إدارات النقل والطرق بكافة المحافظات حتى يتم مناقشة مشاكل الطرق الداخلية بالمحافظات.

ومن جانبها، طالبت النائبة مي مازن بضرورة أن يكون التمثيل الحكومي عالي فى اجتماع اللجنة حيث أن ذلك يعود بنتائج إيجابية على التوصيات التى تخرج من الاجتماعات".