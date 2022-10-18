شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض ميسر مع البنك الدولى لدعم القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع، ومدة سداده على 18 عاما شاملة فترة سماح 5 سنوات، ورسم الحصول على القرض 25.% تدفع مرة واحدة.

وأضاف الحصرى أن الهدف من المشروع يتمثل في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم الى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي، وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الإقتصادي.

ويتألف المشروع من المكونات "تدابير الاستجابة الطارئة" شراء القمح المؤهل للحفاظ على الإحتياطي الاستراتيجي و تعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها (تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح) و أنشطة إدارة وتنسيق المشروع، أنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع،الجهة المستفيدة والمنفذة: وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد الحصرى أن اللجنة المشتركة توصلت إلى أنها تؤيد اللجنة المشتركة لأن حجم التمويل ميسر ويأتى لإنشاء صناعة صوامع واستعادة الأراضى المستصلحة وللحفاظ على المستوى كما يسهم الاتفاق فى نقل التكنولوجيا الحديثة والتوسع فى زراعة أصناف من القمح.