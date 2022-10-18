مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيساً جديداً له بالتزكية

أعلن تلفزيون الكويت الذي ينقل وقائع جلسة افتتاح مجلس الأمة على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء اختيار البرلماني المخضرم أحمد عبدالعزيز السعدون رئيساً للبرلمان بالتزكية.

وكان السعدون المرشح الوحيد لتولي رئاسة مجلس الأمة، وهو الذي حصل على أعلى أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الكويت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحصل السعدون على أكثر من 12 ألف صوت.

وبعد تزكيته رئيساً للمجلس، أعرب رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون عن أمله أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال الرئيس السعدون في كلمة مقتضبة في جلسة مجلس الأمة عقب اعتلائه منصة الرئاسة وتزكية مجلس الأمة له اليوم الثلاثاء رئيسا للمجلس «أعتقد أنه علينا الآن أن نستمر في بدء أعمالنا».